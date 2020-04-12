За тиждень до Великодня християни святкують Вербну неділю. Цього року вона припадає на 12 квітня. Цей день вважається великим святом, тому є низка заборон на Вербну неділю.

Сайт Факти ICTV вирішив розповісти, що не можна робити у Вербну неділю 2020.

Що не можна робити у Вербну неділю?

У цей день не можна важко працювати.

Жінкам не можна шити, в’язати, вишивати і взагалі займатися рукоділлям.

Є прикмета, що в цей день не можна розчісувати волосся, інакше можна накликати на себе неприємності.

Не можна в цей день проводити поминальний обід.

Також не можна відмовляти в милостині.

У Вербну неділю не рекомендується садити в землю гілочки минулорічної верби.

Не можна викидати гілочки верби.

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Що заборонено у цей день?

Лаятися і сваритися.

Влаштовувати гучні веселощі і пити спиртне.

Думати про погане.

Балувати себе стравами.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на квітень 2020 року.