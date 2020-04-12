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Факти / Lifestyle

Вербна неділя 2020: що не можна робити

За тиждень до Великодня християни святкують Вербну неділю. Цього року вона припадає на 12 квітня. Цей день вважається великим святом, тому є низка заборон на Вербну неділю.

Сайт Факти ICTV вирішив розповісти, що не можна робити у Вербну неділю 2020.

Що не можна робити у Вербну неділю?

  • У цей день не можна важко працювати.
  • Жінкам не можна шити, в’язати, вишивати і взагалі займатися рукоділлям.
  • Є прикмета, що в цей день не можна розчісувати волосся, інакше можна накликати на себе неприємності.
  • Не можна в цей день проводити поминальний обід.
  • Також не можна відмовляти в милостині.
  • У Вербну неділю не рекомендується садити в землю гілочки минулорічної верби.
  • Не можна викидати гілочки верби.

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Що заборонено у цей день?

  • Лаятися і сваритися.
  • Влаштовувати гучні веселощі і пити спиртне.
  • Думати про погане.
  • Балувати себе стравами.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на квітень 2020 року.

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