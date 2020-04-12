Вербна неділя – привітання у листівках

12 квітня 2020 року усі православні християни святкують Вербну неділю.
Цей день традиційно святкують за тиждень до Великодня.
Символом свята в Україні стали вербові гілочки. Освячена верба вважається надійним оберегом всієї родини.
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Цього світлого дня не забудьте привітати своїх рідних та друзів. Факти ICTV публікують найкращі листівки для привітання з Вербною неділею 2020.
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.