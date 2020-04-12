PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 12 квітня

12 квітня, традиційно за тиждень до Великодня в Україні відзначають Вербну неділю, або за церковною назвою – Вхід Господній в Єрусалим.

Після Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень, що передує Великодню.

Іменини сьогодні відзначають Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

Народні прикмети на 12 квітня:

  • Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;
  • Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;
  • Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;
  • Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п’ють – до швидкого дощу;
  • Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.

Що не можна робити 12 квітня:

  • Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею;
  • Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.
  • Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.
  • Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.
  • Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка