12 квітня, традиційно за тиждень до Великодня в Україні відзначають Вербну неділю, або за церковною назвою – Вхід Господній в Єрусалим.
Після Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень, що передує Великодню.
Іменини сьогодні відзначають Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.
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Народні прикмети на 12 квітня:
- Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;
- Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;
- Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;
- Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п’ють – до швидкого дощу;
- Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.
Що не можна робити 12 квітня:
- Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею;
- Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.
- Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.
- Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.
- Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.
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