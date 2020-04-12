12 квітня, традиційно за тиждень до Великодня в Україні відзначають Вербну неділю, або за церковною назвою – Вхід Господній в Єрусалим.

Після Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень, що передує Великодню.

Іменини сьогодні відзначають Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.

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Народні прикмети на 12 квітня:

Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;

Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п’ють – до швидкого дощу;

Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.

Що не можна робити 12 квітня:

Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею;

Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.

Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.

Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

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