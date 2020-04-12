У неділю, 12 квітня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 19 місячний день.
Нейтральний день для прийняття важливих рішень, однак краще перенести на інший, більш сприятливий день.
У цей день життєздатність людського організму знижується.
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Важливо займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.
Що можна робити 12 квітня: давати гроші в борг.
Що категорично не можна робити в 19 місячний день: прибирати в будинку.
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