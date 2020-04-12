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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 12 квітня, місячний день

У неділю, 12 квітня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 19 місячний день.

Нейтральний день для прийняття важливих рішень, однак краще перенести на інший, більш сприятливий день.

У цей день життєздатність людського організму знижується.

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Важливо займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Що можна робити 12 квітня: давати гроші в борг.

Що категорично не можна робити в 19 місячний день: прибирати в будинку.

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