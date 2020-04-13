PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020

Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Відомо, що за тиждень до свята починається підготовка і кожен день має низку справ.

Тож коли пекти паски та фарбувати яйця?

У чистий четвер не тільки займаються прибиранням, а й готують паски і фарбують яйця. Робити це краще в обід після основного прибирання.

Якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то пекти паску і фарбувати яйця можна і у суботу.

Саме у цей день закінчують підготовку до святкування і готують святкові страви.

Читайте: Сирна паска без яєць – покроковий рецепт

Нагадаємо, цьогоріч через карантин в Україні, який був запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, священики закликають вірян не йти на великодню службу до церкви.

Для тих, хто захоче послухати богослужіння, організують онлайн-трансляції, тому кожен охочий зможе долучитися до молитви.

А як освятити паску під час карантину, раніше писали Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка