Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Відомо, що за тиждень до свята починається підготовка і кожен день має низку справ.

Тож коли пекти паски та фарбувати яйця?

У чистий четвер не тільки займаються прибиранням, а й готують паски і фарбують яйця. Робити це краще в обід після основного прибирання.

Якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то пекти паску і фарбувати яйця можна і у суботу.

Саме у цей день закінчують підготовку до святкування і готують святкові страви.

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Нагадаємо, цьогоріч через карантин в Україні, який був запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, священики закликають вірян не йти на великодню службу до церкви.

Для тих, хто захоче послухати богослужіння, організують онлайн-трансляції, тому кожен охочий зможе долучитися до молитви.

А як освятити паску під час карантину, раніше писали Факти ICTV.