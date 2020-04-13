PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 13 квітня (КАРТА)

В Україні 13 квітня очікується тепла, але подекуди дощова погода.

У західних областях очікується +19-22° вдень, вночі від +3° до +6°. Синоптики прогнозують опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

У центральних областях температура вдень становитиме +18-20°, вночі від +3-5°.

Тепло буде у східних та південних регіонах. Синоптики прогнозують від +16° до +20° вдень. Вночі очікується  від -1° до +6°.

Погода в Україні на сьогодні, 13 квітня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка