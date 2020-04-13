Погода в Україні на сьогодні, 13 квітня 2020

В Україні 13 квітня очікується тепла, але подекуди дощова погода.

У західних областях очікується +19-22° вдень, вночі від +3° до +6°. Синоптики прогнозують опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°.

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У центральних областях температура вдень становитиме +18-20°, вночі від +3-5°.

Тепло буде у східних та південних регіонах. Синоптики прогнозують від +16° до +20° вдень. Вночі очікується від -1° до +6°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.