Погода на тиждень в Україні - з 14 по 17 квітня 2020

У вівторок, 14 квітня, в Україну прийде похолодання.

У західних, північних, центральних областях очікується дощ і мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься на рівні +3-7° тепла, вдень +6-14°.

У південних та східних регіонах буде дещо тепліше – +5-7° вночі і +15-17° вдень.

У Києві також очікуються опади – мокрий сніг з дощем, температура вдень і вночі становитиме +4-6°.

У середу, 15 квітня, у західних регіонах вночі очікуються заморозки до -3°

У центральних регіонах та на сході вдень +8-10°, на півдні – до +13°.

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На четвер, 16 квітня, синоптики також прогнозують потепління.

На заході та півдні +15°, на півночі та у центрі +10-12°. На сході – від +9° до +11°, очікуються опади.

У Києві сонце, вночі +1-3°, вдень 10-12° вище нуля.

У п’ятницю, 17 квітня, зберігатиметься тепла погода.

На півдні +15-17°, на сході – до +13°. У західних та північних областях очікується від +14° до +19°.

У столиці прогнозують вночі +3-5°, вдень +14-16°.

До слова, з 13 квітня в Україні почався Страсний тиждень – останній тиждень перед Великоднем.

Про традиції і заборони у Страсний тиждень раніше писали Факти ICTV.