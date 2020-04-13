Що не можна їсти у Страсний тиждень?
У Страсний тиждень суворо заборонені продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.
Коли закінчується Страсний тиждень?
Страсний тиждень розпочинається у понеділок перед Великоднем – цьогоріч це припадає на 13 квітня. Великий піст закінчується у неділю після Великодньої Літургії у храмі – 19 квітня 2020 року.
Що можна їсти у Світлий понеділок?
У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендовано вживати їжу тільки один раз в день – увечері.
Що можна їсти у Чистий вівторок?
У другий день Страсного тижня можна їсти сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.
Що можна їсти у Страсну середу?
У третій день Страсного тижня варто вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи. Жирні продукти краще вилучити з раціону у цей день, навіть олію.
Чистий четвер – що можна їсти у цей день?
Четвер – це особливий день у Страсному тижні. Господині у цей час готують паски для освячення, а в раціоні харчування дозволено вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.
Що можна їсти у Страсну п’ятницю?
У Страсну п’ятницю варто взагалі утриматися від прийому їжі. Однак врахуйте свій вік, фізичний та емоційний стан, перш ніж відмовлятися від їжі.
Велика субота – що можна їсти на шостий день Страсного тижня?
У Велику суботу перед Великоднем можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.
Що можна їсти на Великдень?
У Великодну неділю знімаються усі обмеження в харчуванні. Однак варто помірковано вживати жирну та калорійну їжу, аби не нашкодити організмові у перший день закінчення посту.