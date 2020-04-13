PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Страсний тиждень 2020: що можна та не можна їсти перед Великоднем
Страсний тиждень 2020: що можна та не можна їсти перед Великоднем

Страсний тиждень або Седмиця – останній тиждень Великого посту, після якого настає Великдень. Що можна їсти у Страсний тиждень, а від чого варто відмовитися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що не можна їсти у Страсний тиждень?

У Страсний тиждень суворо заборонені продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.

Коли закінчується Страсний тиждень?

Страсний тиждень розпочинається у понеділок перед Великоднем – цьогоріч це припадає на 13 квітня. Великий піст закінчується у неділю після Великодньої Літургії у храмі – 19 квітня 2020 року.

Що можна їсти у Світлий понеділок?

У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендовано вживати їжу тільки один раз в день – увечері.

Що можна їсти у Чистий вівторок?

У другий день Страсного тижня можна їсти сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.

Що можна їсти у Страсну середу?

У третій день Страсного тижня варто вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи. Жирні продукти краще вилучити з раціону у цей день, навіть олію.

Чистий четвер – що можна їсти у цей день?

Четвер – це особливий день у Страсному тижні. Господині у цей час готують паски для освячення, а в раціоні харчування дозволено вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.

Що можна їсти у Страсну п’ятницю?

У Страсну п’ятницю варто взагалі утриматися від прийому їжі. Однак врахуйте свій вік, фізичний та емоційний стан, перш ніж відмовлятися від їжі.

Велика субота – що можна їсти на шостий день Страсного тижня?

У Велику суботу перед Великоднем можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.

Що можна їсти на Великдень?

У Великодну неділю знімаються усі обмеження в харчуванні. Однак варто помірковано вживати жирну та калорійну їжу, аби не нашкодити організмові у перший день закінчення посту.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка