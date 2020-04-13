Таємниці Чорнобильського лісу: чи є в зоні відчуження звірі-мутанти

Контрольний пункт пропуску Дитятки – ворота у зону відчуження. За ними 2,5 тис. квадратних кілометрів дикої місцевості. Їдемо у Чорнобиль.

Розгледіти тварин на тлі з пожовклої трави, чагарника, снігу і дерев дуже складно. Навіть у бінокль. У полі табун диких тварин. Це коні Пржевальського. 20 років тому сюди завезли 22 тварини. Тепер поголів’я нараховує близько ста коней.

Їх бояться навіть вовки, коні згуртовані і сильніші.

Тому помітивши нас, табун не тікає. Навпаки, шикується у бойовий порядок. Та атакує.

На полі, серед слідів копит помітили дуже рідкісні відбитки. Господар лап у Червоній книзі. Поліська рись дуже цінна і унікальна тварина. Скільки їх було до аварії на Чорнобильській АЕС невідомо. Але зараз дослідники кажуть майже про 15 тварин.

Неподалік магазину одна з фотопасток Сергія. Техніка має спеціальні датчики, які вмикають камеру лише тоді, коли хтось поруч.

Фотопастка під зав’язку забита відео з дикими тваринами. Лисиця зупиняється, розглядає камеру і ніби позує. Є кадри з оленями. Сохатого теж зацікавила незвична штука на палці.

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Коні Пржевальського. На одних кадрах копирсаються у сараї, на інших просто відпочивають. Колись це був склад сільського магазину. Діжки і дерев’яна підлога просякнуті сіллю, яку злизують тварини. До того ж, вони використовують будівлю як укриття.

Для наукового світу це і є та сама сенсація. Зазвичай дикі звірі тримаються подалі від усього, що зроблено людьми.

Зовні чорнобильські вовки схожі на Герду з Київського зоопарку. Але у чорнобильських вовків є унікальна відмінність, вони сміливі та активні. У чорнобильській зоні зараз від 40 до 60 вовків. Вони об’єднуються у вісім зграй.

Для людей ці хижаки не загроза. Відомо лише про один напад. Кілька років тому вовк покусав кількох будівельників на Чорнобильській АЕС. Але тварина була скажена.

Оленячою стежкою ми заглиблюємося у хащі. І раптом відкривається дивовижна картина – глухий ліс, де десятки років не ступала нога людини, схожий на звіриний автобан.

Серед дерев раптом помічаємо щось значно страшніше, ніж скажені хижаки. Техніка, яку використовували для ліквідації аварії на ЧАЕС. І покинута не на спеціально облаштованих майданчиках. А просто у лісі.

З такими смертельними пастками контактують дикі звірі. Те, що тварини відчувають радіацію – міф.

На цьому тлі легенди про тварин-мутантів ростуть. Відео, яке наробило багато галасу. Неподалік ЧАЕС залізничну колію перебігає лось без шиї. Голова начебто росте прямо з тулуба. Насправді голова тварини повернута в інший бік. Тому і здається, ніби у лося немає шиї.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Чорнобилі фотопастки зняли дивовижні речі.