Головна мета посту – очищення душі через обмеження в їжі та молитву перед головним святом для християн.

Тому перед початком обов’язково треба звернутися за благословенням до священнослужителя, сповідатися і причаститися, інакше це буде просто дієта.

Церковники радять їсти один раз на день – лише ввечері, на вихідних дозволяється обідати і вечеряти.

У цей період заборонено будь-яке м’ясо та продукти тваринного походження (молоко, молочні продукти та яйця).

Рибу можна лише 7 квітня (Благовіщення) та 12 квітня (Вербна неділя), у Лазареву суботу (11 квітня) – ікру.

У страви не можна додавати спеції – гострі страви у Великий піст заборонені, як і солодощі – тістечка, цукерки та бісквітне печиво.

Алкогольні напої не можна у будні перших шести тижнів посту та усі дні Страсного (сьомого) тижня. На вихідних можна трохи вина.

Піст по днях:

понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння (вода, чорний хліб, фрукти і овочі).

вівторок, четвер – гаряча їжа без олії.

субота, неділя – гаряча їжа з олією, вино.

Постити не можна вагітним жінкам та матерям, які годують грудьми, військовослужбовцям, дітям до 12 років, літнім людям, людям після операції та тяжкохворим. Але все індивідуально.