13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. В Україні 13 квітня цьогоріч розпочинається Страсний тиждень – останній тиждень перед Великоднем.
Страсна седмиця, яка починається з Великого понеділка, – це час найсуворішого посту.
Віряни у цей день розпочинають велике прибирання в своїх будинках, готують оселю до свята.
13 квітня іменини святкують Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.
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За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.
Прикмети на 13 квітня:
- Сонячний день – до теплого літа.
- Ранковий туман стелиться – до дощу, на землю падає – до сухої погоди.
- Дощ вранці – до мокрого літа.
- Вода в річці піниться – до дощу.
- Прозорі хмари – до рясного дощу.
Що не можна робити 13 квітня:
- Варто уникати розважальних заходів.
- Не можна сваритися, кричати.
- У цей день не варто виносити сміття.
До слова, раніше Факти ICTV також публікували календар свят на квітень 2020.