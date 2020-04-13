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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 квітня

13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. В Україні 13 квітня цьогоріч розпочинається Страсний тиждень – останній тиждень перед Великоднем.

Страсна седмиця, яка починається з Великого понеділка, – це час найсуворішого посту.

Віряни у цей день розпочинають велике прибирання в своїх будинках, готують оселю до свята.

13 квітня іменини святкують Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

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За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.

Прикмети на 13 квітня:

  • Сонячний день – до теплого літа.
  • Ранковий туман стелиться – до дощу, на землю падає – до сухої погоди.
  • Дощ вранці – до мокрого літа.
  • Вода в річці піниться – до дощу.
  • Прозорі хмари – до рясного дощу.

Що не можна робити 13 квітня:

  • Варто уникати розважальних заходів.
  • Не можна сваритися, кричати.
  • У цей день не варто виносити сміття.

До слова, раніше Факти ICTV також публікували календар свят на квітень 2020.

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