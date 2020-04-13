Погода на Великдень, 19 квітня, в Україні обіцяє бути дощовою.

З 6 ранку до 12 години дня синоптики прогнозують переважно сонячну погоду, місцями хмарно.

На Півночі країни очікується дощ та хмарність з проясненнями. На вечір Великодня погода знову стане сонячною.

На Заході та Півдні опадів не передбачається, а температура буде вищою на кілька градусів.

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У східних областях країни передбачають дощ з грозою.

Середня температура повітря вдень триматиметься від +6 до +11. Вночі стовпчик термометра опуститься до +3.

До слова, ми також писали, якою буде погода перед Великоднем увесь тиждень.