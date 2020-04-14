День ангела Марії – привітання у СМС та картинках

14 квітня – день ангела Марії. Це ім’я – давньоєврейського походження і має кілька значень, серед яких – улюблена, уперта, бажана, гірка.

Марія – одне із найпопулярніших імен у світі. Батьки називають так своїх доньок, наділяючи їх добротою, ніжністю та спокоєм.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та картинках, щоб ви не забули у цей день привітати подругу, колегу чи рідну людину.

Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020

Привітання з днем ангела Марії у СМС

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Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться усі мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

А у житті усе, що треба, буде!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Марія, покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

В іменини ми бажаєм

І щодня, і щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

У день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з днем ангела Марії у картинках

Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят на 2020 рік.