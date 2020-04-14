День ангела Марії – привітання у СМС та картинках

14 квітня – день ангела Марії. Це ім’я – давньоєврейського походження і має кілька значень, серед яких – улюблена, уперта, бажана, гірка.
Марія – одне із найпопулярніших імен у світі. Батьки називають так своїх доньок, наділяючи їх добротою, ніжністю та спокоєм.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та картинках, щоб ви не забули у цей день привітати подругу, колегу чи рідну людину.
Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020
Привітання з днем ангела Марії у СМС
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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться усі мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
А у житті усе, що треба, буде!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Марія, покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
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В іменини ми бажаєм
І щодня, і щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
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У день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання з днем ангела Марії у картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят на 2020 рік.