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Факти / Lifestyle

Дякуємо всім працівникам громадського транспорту – новий дудл Google

Google підготував новий дудл, який присвятив працівникам громадського транспорту. Він отримав назву Дякуємо всім працівникам громадського транспорту.

На картинці зображений автобус та водій у захисній масці. А над емблемою Google помістили серце як символ вдячності.

Саме у такий спосіб компанія дякує людям, які щодня, ризикуючи власним здоров’ям, виходять на роботу.

Дякуємо всім працівникам громадського транспорту - дудл Google

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До слова, з 6 квітня компанія Google запустила серію дудлів, у кожному з яких висловлює подяку тим людям, які протидіють поширенню коронавірусу.

Раніше Факти ICTV публікували дудл про важливість карантину.

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