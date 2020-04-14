Погода в Україні на сьогодні, 14 квітня 2020

Погода в Україні на 14 квітня очікується хмарною та з опадами.

На заході очікують, що стовпчики термометра коливатимуться від +6 до +9 вдень, а вночі від +3 до +5. Можливі опади у вигляді снігу та дощу.

На півночі країни синоптики прогнозують до +8 градусів вдень та до +4 вночі – упродовж дня в цьому регіоні дощитиму. На сході очікується сонячна погода, а стовпчики термометрів сягатимуть +17.

У південних областях країни синоптики прогнозують опади, однак помірно висока темература збережеться: +18 вдень та +5 уночі.

У Києві вдень температура коливатиметься від +4 до +6. Буде хмарно та дощитиме.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.