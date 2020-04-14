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Факти / Lifestyle

У Таїланді немовлятам виготовили крихітні маски, щоб захистити від коронавірусу

Медсестри в Таїланді виготовили крихітні маски для обличчя новонароджених, щоб вони могли безпечно повернутися додому з лікарні.

Працівниці медзакладу в Бангкоку вирішили вигадати додатковий захисний засіб, щоб уберегти немовлят від коронавірусу, коли дізналися, що дві матері збираються їхати з дітьми додому громадським транспортом.

Вони взялися за роботу та власноруч виготовили два крихітних щитки для облич немовлят.

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Зазвичай носити маски для обличчя рекомендується лише дітям, яким виповнилося два і більше років, тому що діти, які молодше, ризикують задихнутися.

Нагадаємо, у Херсонській області діагноз коронавірус підтвердився у немовляти і його 32-річної матері.

Джерело: Time

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