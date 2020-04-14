Зовсім скоро вже настане Великдень, а це означає, що пора готуватися до свята!
Факти ICTV зібрали кращі рецепти пасок на Великдень 2020.
Сирна паска (без випікання)
Інгредієнти:
- 5 круто зварених яєць;
- 200 г м’якого вершкового масла;
- 200 г сметани;
- 1 склянка цукру;
- близько 1 кг перетертого на ситі свіжого жирного сиру.
Спосіб приготування:
Розітріть жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додайте ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів).
Вимішавши, викладіть у вологу марлю і помістіть у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залиште на дві доби в холодному місці, потім обережно вийміть паску і зробіть зверху хрест із родзинок.
Паска заварна
Інгредієнти:
- 5 склянок борошна;
- 9,5 склянок молока;
- 7 жовтків;
- б склянок цукру;
- 100 г дріжджів;
- 600 г вершкового масла;
- сіль, ванілін.
Спосіб приготування:
Борошно заварити гарячим молоком. Як охолоне, додати розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.
Замісити густе тісто, потроху досипаючи борошно, дати підійти, додати решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимісити, додати вершкове масло, ще раз вимісити і покласти у форму. Коли тісто підніметься, випікати в духовці.
Паска сирна з горіхами
Інгредієнти:
- сир – 1 кг;
- яйця — 4 шт;
- ваніль, цукор — 1 скл;
- масло — 100 г;
- горіхи подрібнені — 2 скл.
Спосіб приготування:
Сир протерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Волоські горіхи підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати вершки або сметану, викласти у форму і поставити під прес.Читайте: Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день Страви на Великий піст 2020: п'ять кращих рецептів Страсний тиждень 2020: що можна та не можна їсти перед Великоднем
Паска з родзинками
Інгредієнти:
- 800 г борошна;
- 200 г вершкового масла;
- 200 г цукру;
- 1 скл. молока;
- 5 яєць;
- 50 г свіжих дріжджів;
- 200 г родзинок, сіль.
Спосіб приготування:
Розтопити масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішати.
Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.
Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.
Паска шоколадна
Інгредієнти:
- 1 кг сиру;
- 400 г вершкового масла;
- 2 склянки густої сметани;
- 1 склянку цукру;
- 1 склянку вершків;
- 200 г шоколаду;
- 4 яєчні жовтки;
- 2 яєчні білки;
- ванілін.
Спосіб приготування:
Протерти сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.
Розмішувати доти, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з сиром, добре розтерти. Збити густі вершки і яєчні білки, з’єднати з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та родзинки.
Все перемішати, викласти у пасочницю, накрити кришкою, покласти гніт і поставити на добу в холодне місце.
Раніше Факти ICTV писали, як освятити паски і яйця вдома.