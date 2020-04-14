Зовсім скоро вже настане Великдень, а це означає, що пора готуватися до свята!

Факти ICTV зібрали кращі рецепти пасок на Великдень 2020.

Сирна паска (без випікання)

Інгредієнти:

5 круто зварених яєць;

200 г м’якого вершкового масла;

200 г сметани;

1 склянка цукру;

близько 1 кг перетертого на ситі свіжого жирного сиру.

Спосіб приготування:

Розітріть жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додайте ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів).

Вимішавши, викладіть у вологу марлю і помістіть у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залиште на дві доби в холодному місці, потім обережно вийміть паску і зробіть зверху хрест із родзинок.

Паска заварна

Інгредієнти:

5 склянок борошна;

9,5 склянок молока;

7 жовтків;

б склянок цукру;

100 г дріжджів;

600 г вершкового масла;

сіль, ванілін.

Спосіб приготування:

Борошно заварити гарячим молоком. Як охолоне, додати розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.

Замісити густе тісто, потроху досипаючи борошно, дати підійти, додати решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимісити, додати вершкове масло, ще раз вимісити і покласти у форму. Коли тісто підніметься, випікати в духовці.

Паска сирна з горіхами

Інгредієнти:

сир – 1 кг;

яйця — 4 шт;

ваніль, цукор — 1 скл;

масло — 100 г;

горіхи подрібнені — 2 скл.

Спосіб приготування:

Сир протерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Волоські горіхи підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати вершки або сметану, викласти у форму і поставити під прес.

Паска з родзинками

Інгредієнти:

800 г борошна;

200 г вершкового масла;

200 г цукру;

1 скл. молока;

5 яєць;

50 г свіжих дріжджів;

200 г родзинок, сіль.

Спосіб приготування:

Розтопити масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішати.

Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.

Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.

Паска шоколадна

Інгредієнти:

1 кг сиру;

400 г вершкового масла;

2 склянки густої сметани;

1 склянку цукру;

1 склянку вершків;

200 г шоколаду;

4 яєчні жовтки;

2 яєчні білки;

ванілін.

Спосіб приготування:

Протерти сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.

Розмішувати доти, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з сиром, добре розтерти. Збити густі вершки і яєчні білки, з’єднати з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та родзинки.

Все перемішати, викласти у пасочницю, накрити кришкою, покласти гніт і поставити на добу в холодне місце.

Раніше Факти ICTV писали, як освятити паски і яйця вдома.