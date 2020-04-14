Що таке Великий вівторок у Страсний тиждень?
Великий вівторок – це другий день Страсної седмиці – останнього тижня сорокаденного посту, який закінчується Великоднем.
Понеділок, вівторок і середа Страсного тижня присвячені останнім бесідам Христа з учнями і народом.
Коли випадає Великий вівторок Страсної седмиці?
Страсний тиждень або Страсна седмиця у 2020 році розпочинається 13 квітня і триватиме до Великодня. Великий вівторок припадає на 14 квітня.
В останній день Cедмиці – 19 квітня – православні відзначають світле свято Великдень.
Що можна робити у Великий вівторок?
У Великий вівторок потрібно більше молитися, щиро каятися, допомагати близьким, а розваги і повсякденне суєту залишити на потім. Це допоможе підготувати душу до зустрічі Світлого Великодня.
Також варто закінчити всю роботу, яка пов’язана з одягом – прання, прасування, підшивання та інше.
Що заборонено робити у Великий вівторок?
Під час Страсної седмиці заборонено лаяти інших людей і згадувати про ворогів, інакше весь рік проживете в злобі і заведете нових недругів.
Що можна їсти у Великий вівторок?
Під час Страсного тижня потрібно дотримуватись Великого посту, який закінчується на Великдень.
У вівторок можна їсти сирі овочі та фрукти, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендується вживати їжу один раз на добу – ввечері.
Що не можна їсти у Великий вівторок?
У Великий вівторок не можна їсти м’яса, риби, яєць, молочної продукції, рослинної олії. Також заборонено вживати алкогольні напої та їсти солодощі.
Які є традиції у Великий вівторок Страсного тижня?
У цей день жінки та дівчата лагодять свій святковий одяг: перуть сорочки та підшивають запаски, після чого сідають за оформлення писанок.
Це заняття вважається сакральним, тому, виготовляючи писанки, дівчата прагнуть залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Господарі у цей день завершують роботу на городі, бо до Чистого четверга потрібно впоратися з усіма справами біля дому.