У Великий вівторок потрібно більше молитися, щиро каятися, допомагати близьким, а розваги і повсякденне суєту залишити на потім. Це допоможе підготувати душу до зустрічі Світлого Великодня.

Також варто закінчити всю роботу, яка пов’язана з одягом – прання, прасування, підшивання та інше.