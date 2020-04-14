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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 14 квітня

Православні віряни 14 квітня шанують пам’ять преподобної Марії Єгипетської.

Також 14 квітня християни східного обряду святкують Великий вівторок або Страсний вівторок. Це другий день Страсної седмиці – останнього тижня сорокаденного посту, який закінчується Великоднем.

Іменини сьогодні відзначають: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.

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Народні прикмети на 14 квітня:

  • Розливаються води 14 квітня – буде багато трави;
  • Зоряне і ясне небо – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай;
  • Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ;
  • Бурхливий паводок 14 квітня – рибалка буде вдалою;
  • Гроза в цей день – літо буде засушливим;
  • Лід швидко сходить – рік буде легким і гарним;
  • Качки і гуси раніше повернулися – чекай потепління;
  • Голосно реве худоба – це віщує негоду;
  • Рідкісний і короткий грім – ознака, яка свідчить, що погода буде теплою і сонячною;
  • Бджоли вилетіли рано – чекай теплої весни.

Що не можна робити 14 квітня:

  • Не можна співати і танцювати;
  • Забороняється веселитися;
  • Вживати спиртні напої.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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