Православні віряни 14 квітня шанують пам’ять преподобної Марії Єгипетської.
Також 14 квітня християни східного обряду святкують Великий вівторок або Страсний вівторок. Це другий день Страсної седмиці – останнього тижня сорокаденного посту, який закінчується Великоднем.
Іменини сьогодні відзначають: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.
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Народні прикмети на 14 квітня:
- Розливаються води 14 квітня – буде багато трави;
- Зоряне і ясне небо – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай;
- Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ;
- Бурхливий паводок 14 квітня – рибалка буде вдалою;
- Гроза в цей день – літо буде засушливим;
- Лід швидко сходить – рік буде легким і гарним;
- Качки і гуси раніше повернулися – чекай потепління;
- Голосно реве худоба – це віщує негоду;
- Рідкісний і короткий грім – ознака, яка свідчить, що погода буде теплою і сонячною;
- Бджоли вилетіли рано – чекай теплої весни.
Що не можна робити 14 квітня:
- Не можна співати і танцювати;
- Забороняється веселитися;
- Вживати спиртні напої.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.