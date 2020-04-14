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Який сьогодні, 14 квітня, місячний день

У вівторок, 14 квітня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 21 місячний день.

В цей день вам легко вдаватимуться будь-які починання, а фінансове благополуччя помітно покращиться.

Також без ускладнень проходитимуть організаторські справи і вирішення питань з нерухомістю.

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21 місячна доба буде хорошою для занять творчою і розумовою діяльністю. Корисними будуть будь-які фізичні вправи.

Що можна робити 14 квітня: займатися прибиранням в будинку.

Що категорично не можна робити в 21 місячний день: з’ясовувати стосунки з близькими.

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