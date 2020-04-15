Компанія Apple представила iPhone SE другого покоління.

iPhone SE виглядає так само, як iPhone 8, але всередині у нього процесор A13 Bionic, який встановлений в iPhone 11 і 11 Pro.

У iPhone SE екран діагоналлю 4,7 дюйма, кнопка Додому з сенсором відбитка пальця Touch ID в нижній частині передньої панелі і скляна задня кришка. Корпус зроблений з алюмінію і захищений від вологи і пилу. Face ID у новинки немає.

iPhone SE оснащений однією задньою камерою на 12 мегапікселів. Він підтримує портретний режим як для задньої, так і для фронтальної камери, але працює він тільки при зйомці людей.

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Основна камера iPhone SE підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з’явилася в iPhone XS, і зйомку відео в дозволі 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Новий iPhone підтримує бездротову зарядку і дві SIM-карти.

iPhone SE буде доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольору.

Модель з 64 гб пам’яті коштуватиме трохи більше 10,5 тис. грн (у США – $399). Також будуть доступні версії з 128 і 256 гб. Кожному покупцеві Apple дарує річну підписку на сервіс з фільмами і серіалами Apple TV+.

Нагадаємо, в 2020 році Apple повинна представити відразу чотири моделі iPhone 12. За інсайдерськими даними, стали відомі головні характеристики нових моделей iPhone.