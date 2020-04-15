Що таке Чистий четвер?
За біблійними переказами, Чистий четвер – перший з трьох днів, які ще називають Велике тридення у християнстві. У четвер Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Тайній вечері, також у цей день він зробив обмивання ніг учнів і був зраджений Іудою, після чого арештований і засланий у темницю.
Коли Чистий четвер у 2020 році?
У 2020 році Чистий четвер припадає на 16 квітня.
Як святкують Чистий четвер?
У четвер 16 квітня в церквах пройдуть служби зі співом і читанням Євангелія. Також Таїнство Причастя – велика традиція Страсного четверга. Однак у 2020 році світ перебуває в умовах карантину через коронавірус, тому від відвідування церкви необхідно утриматися, ба більше, всі конфесії вже виявили бажання проводити служби онлайн, а прихожанам радять молитися вдома.
Що можна робити в Чистий четвер?
У цей день потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Заведено ходити в лазню або приймати водні процедури вдома.
У Чистий четвер також варто займатися прибиранням, пранням та іншими хатніми справами.
Після того, як вдома буде наведено лад, можна почати готувати святкові пасхальні страви, зокрема паски. Крім того, не забудьте пофарбувати яйця.
Що не можна робити в Чистий четвер?
- Не можна залишатися брудним.
- Не можна допускати неприємні думки.
- Не можна залишати житло без прибирання.
- Не можна воду після прибирання виливати в будинку або у своєму дворі, її необхідно виносити подалі.
- Не можна давати в борг гроші та речі.
- Не можна сваритися, пакостити та шумно веселитися.