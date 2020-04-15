Карантин вніс свої корективи в життя кожного. І найчастіше питанням, чим зайнятися вдома, задаються батьки.

Хімічні досліди для дітей на час карантину допоможуть розважити молодше покоління і ближче познайомитися з фізикою і хімією. Такі досліди можна проводити в будь-якому віці.

Факти ICTV зібрали найпростіші хімічні досліди для дітей, які безпечні і доступні в будь-якому віці.

Дощик у банці

Вам знадобляться: трилітрова банка, гаряча вода, тарілка, лід.

Крок 1. У банку приблизно на 1/3 наливаємо гарячу воду.

Крок 2. На горлечко банки ставимо тарілку з льодом.

В результаті вода випаровується, піднімається вгору у вигляді пари, нагорі вода охолоджується і утворюється хмара, з якого йде справжнісінький дощ.

Вода, що крокує

Вам знадобляться: вісім пластикових стаканчиків, вода, харчовий барвник різних кольорів і серветки.

Крок 1. Покладіть склянки в ряд, налийте трохи води в кожен.

Крок 2. Додайте в кожну склянку барвник різного кольору.

Крок 3. Зробіть кілька смужок з паперових рушників

Крок 4. Помістіть кожну смужку в стакани – одним кінцем в стакан з водою, іншим – в порожній.

В результаті вода поступово переміститься в порожні стаканчики, а ви отримаєте цікаву художню інсталяцію.

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Зубна паста для слона

Вам знадобляться: мірний стакан, десятивідсоткова перекис водню, засіб для миття посуду і харчовий барвник, дріжджі,

Крок 1. Візьміть мірний стакан і налийте в нього трохи десятипроцентній перекису водню, засоби для миття посуду і харчового барвника.

Крок 2. Додайте в цю суміш трохи дріжджів.

Реакція, яка відбувається в результаті розкладання перекису водню, що каталізує йодидом калію, вивільнить багато піни.

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