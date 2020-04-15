Карантин вніс свої корективи в життя кожного. І найчастіше питанням, чим зайнятися вдома, задаються батьки.
Хімічні досліди для дітей на час карантину допоможуть розважити молодше покоління і ближче познайомитися з фізикою і хімією. Такі досліди можна проводити в будь-якому віці.
Факти ICTV зібрали найпростіші хімічні досліди для дітей, які безпечні і доступні в будь-якому віці.
Дощик у банці
Вам знадобляться: трилітрова банка, гаряча вода, тарілка, лід.
Крок 1. У банку приблизно на 1/3 наливаємо гарячу воду.
Крок 2. На горлечко банки ставимо тарілку з льодом.
В результаті вода випаровується, піднімається вгору у вигляді пари, нагорі вода охолоджується і утворюється хмара, з якого йде справжнісінький дощ.
Вода, що крокує
Вам знадобляться: вісім пластикових стаканчиків, вода, харчовий барвник різних кольорів і серветки.
Крок 1. Покладіть склянки в ряд, налийте трохи води в кожен.
Крок 2. Додайте в кожну склянку барвник різного кольору.
Крок 3. Зробіть кілька смужок з паперових рушників
Крок 4. Помістіть кожну смужку в стакани – одним кінцем в стакан з водою, іншим – в порожній.
В результаті вода поступово переміститься в порожні стаканчики, а ви отримаєте цікаву художню інсталяцію.
Читайте: Що бачив Hubble у день вашого народження: NASA відкрила “спогади”
Зубна паста для слона
Вам знадобляться: мірний стакан, десятивідсоткова перекис водню, засіб для миття посуду і харчовий барвник, дріжджі,
Крок 1. Візьміть мірний стакан і налийте в нього трохи десятипроцентній перекису водню, засоби для миття посуду і харчового барвника.
Крок 2. Додайте в цю суміш трохи дріжджів.
Реакція, яка відбувається в результаті розкладання перекису водню, що каталізує йодидом калію, вивільнить багато піни.
Раніше Факти ICTV писали, як відсвяткувати День народження під час карантину.