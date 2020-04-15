Детальний гороскоп на квітень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З’єднання Юпітера і Плутона в Козерозі 5 квітня, дає початок нового циклу в глобальних масштабах. Великі події в бізнесі чи політиці торкнуться кожної людини. Для тих, хто зловживав владою, квітень – складний період, приходить час відповідати за свої вчинки.

Якщо ж ви живете чесно, займаєтеся благодійністю, дотримуєтеся традиції, то ви опинитеся в потрібний час в потрібному місці і зможете значно покращити своє життя.

Перехід Венери з Тельця в знак Близнюків відбудеться ввечері 3 квітня. Люди швидко знайомляться, інтерес до людини виникає в процесі розмови. Особливо легко зав’язуються зв’язки в дорозі. Венера в Близнюках налаштовує на легку хвилю, підштовхує до нових відчуттів і нетривалих контактів.

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11 квітня Меркурій входить у вогненний, кардинальний знак Овна, тому різко активізується спілкування. Люди без особливих роздумів вступають в контакт, можуть втручатися в чужу розмову.

З 19 квітня Сонце входить в знак Тельця – особлива увага приділяється фінансовій сфері, цінностям і ресурсам. Люди стають більш завзятими.

Гороскоп для Овнів

Цього місяця Овни здатні до фізичної праці, винахідливості і сміливості в небезпечних та важких ситуаціях. Обставини цього місяця змусять змінити спосіб мислення та звичні дії. Роботі нерідко заважають імпульсивність ухвалення рішень, метання з крайності в крайність, розмови.

Через вашу прямолінійності нерідко спалахують суперечки. Обставини цього місяця викликають напругу або роздратування, через що можна вчинити щось, чого б ви ніколи не зробили.

Гороскоп для Тельців

Складно тримати під контролем свої емоційні стани, які провокують різкі та імпульсивні реакції на слова та вчинки. Схильні переоцінювати свої сили, пред’являти до людей, занадто високі вимоги. Через ризикованих рішень з негативним результатом, можна дійти до втрати симпатії і довіри ближніх. Бажання в обов’язковому порядку покращити своє становище, призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть стати фінансові проблеми.

Гороскоп для Близнюків

Важливо бути уважним до інформації, новин та спонтанних ідей. Завдяки цьому буде надана можливість, яка призведе до поліпшення матеріального становища, отримання психологічного комфорту і поліпшенню фізичної форми, підвищенню ефективності роботи і домашніх справ. Такі можливості не виникнуть самі по собі, тому вам доведеться зайнятися пошуком інформації або методів, які допоможуть вам досягти хороших результатів. Місяць вдалий для гармонізації особистих і сімейних взаємин.

Гороскоп для Раків

У порівнянні з попереднім місяцем, ви відчуєте себе набагато краще і вільніше, якщо ви багато працювали, то найближчим часом можете добитися гідних результатів. Перешкоди можуть виникнути через підвищену емоційність, поряд із зовнішньою пригніченістю, що може зіграти погану роль у відносинах з діловими партнерами. Несприятливий період для вирішення сімейних проблем, а також взаємовідносин з дітьми. Ймовірні, сварки і скандали, розставання, розчарування. Уникайте надмірних задоволень і захоплення любовними справами.

Гороскоп для Левів

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжуються особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, підвищується активність в професійних і політичних справах. Вирішення питань спільних фінансових операцій і володіння бізнесом, розподілу прибутку і справи з податками, принесуть вам додаткові труднощі. Можливі травми на виробництві через неузгодженість в діях або в побуті через власну необачність і необдуманість вчинків.

Гороскоп для Дів

Зникає напруга і страхи, відчувається свобода, перспектива виходу зі сформованих складних ситуацій. З’являється натхнення, проникливість, вміння зацікавити співрозмовника. Сприятливий місяць для любовних відносин та творчої діяльності. Надається чудова можливість досягти успіху у фінансових справах, якщо ви прагнете встановити надійні, тривалі взаємини. Романтичні захоплення і дружба засновані на взаємній згоді і відповідальності, разом з любов’ю і прихильністю.

Гороскоп для Терезів

Відчуваєте внутрішню свободу, розкутість та впевненості у собі. Це період душевності, ідеальний час для дружнього спілкування, завдяки чому ви знаходите в життя найкращі сторони. Гарний час для соціальної активності і для з’єднання, укладання союзів. Відповідний період для покупки речей, які відносяться до предметів розкоші, а також для залагодження суспільних і фінансових справ.

Гороскоп для Скорпіонів

Загальна напружена атмосфера здатна пробудити ваші найкращі риси характеру, ви вчитеся діяти найефективніше, використовуючи всі свої ресурси, виявляючи в собі таланти, звільняючись від ілюзій. Великі події в бізнесі чи політиці торкнуться вашої роботи і будуть підштовхувати вас до необхідності змін. Хороший місяць для ухвалення безповоротних рішень і реалізації складних справ, питань, які відкладалися на невизначений термін. Вдається планування, з’являються довгострокові проекти і ділові взаємини.

Гороскоп для Стрільців

Упродовж місяця створюються умови, коли необхідно зменшити обороти, пригальмувати і зайнятися невідкладними справами. Доводиться проявляти стриманість і економити свої ресурси. Потрібна самостійність, зрілість, відповідальність у всьому. Можна закласти фундамент майбутніх проектів і закріпитися на досягнутому. Це місяць розумного практицизму і прекрасних ідей. Сприятливий час для листування, телефонних переговорів, вирішення юридичних, правових, фінансових питань, отримання консультацій.

Гороскоп для Козерогів

Колеги, керівництво та близькі зазначать нагадають вам, що ви можее бути більше організованим. Швидкість сприйняття і переробки інформації в цей час зростає. Ви чітко розумієте, яка діяльність буде корисною, а від якої варто відмовитися, щоб використовувати свої ресурси і час найефективніше. Хороший місяць для реклами, презентацій, громадських заходів, початку вивчення іноземних мов, посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, налагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду.

Гороскоп для Водоліїв

Посилюється занепокоєння, ви не в змозі змиритися з відмовами і обмеженнями. Те, що було джерелом задоволення, перестає відігравати попередню роль. Сфери, в яких ви отримали максимальну силу і вплив, можуть піддатися сумніву і постраждати від сторонніх впливів. З’являється непереборне бажання вирушити в зовсім іншому напрямку. Обставини цього періоду сприяють пробудженню вашої самосвідомості і сприятливі для розвитку навичок і талантів, а також пошуку нових способів їх вираження.

Гороскоп для Риб

Посилюються амбіції, може виникнути шанс покращити свій соціальний статус, матеріальне становище. Від вас потрібно якісний стрибок у свідомості, духовному розвитку, оскільки з’являються можливості для професійного зростання. Щоб проникнути в суть речей, необхідні сила волі, витривалість і завзятість. Приділяйте більше уваги деталям. Особливо обережними слід бути при вирішенні питань оподаткування, страхування, розподілу прибутку і розміщення спільного капіталу.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.