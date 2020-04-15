Чистий четвер у 2020 році припадає на 16 квітня, за три дні перед Великоднем.

Свято відзначається лише один раз на рік. У цей день необхідно зосередитися на важливому і відмовитися від негативних думок. Кожен вірянин повинен забути про грішні помисли.

Категорично не можна в свято Великодня входити з негативним вантажем.

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Для того, щоб знайти щастя, потрібно очистити своє тіло. У Чистий четвер вода насичується силою. За традицією, необхідно з самого ранку зануритися в річці.

Також в цей день важливо очищення в будинку, в душі і тілі. У Чистий четвер необхідно, щоб в будинку було прибрано, тому господиня затіває генеральне прибирання. Також необхідно позбутися від старих і непотрібних речей.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.