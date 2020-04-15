Щоб по-справжньому відчути силу свята Великодня, треба скупатися до сходу сонця.

Факти ICTV зібрали для вас найпопулярніші поради і традиції для купання.

1) Відразу після пробудження в Чистий четвер кожен із членів сім’ї має вмитися зі срібної монети або ложки. Вважається, що подібне умивання обдаровує людину міцним здоров’ям і красою. Хворих в цей день вмивають з позиченого у сусідів срібла.

2) Вважається, що в Чистий четвер вода може змити всі гріхи і неприємності, які накопичилися за минулий рік. Також, щоб отримати всі ці переваги необхідно під час купання читати молитви і просити Бога вигнати зі свого життя всі печалі і погані думки.

3) Віруючі радять купатися стоячи. А коли вода буде стікати необхідно уявити, що це не просто вода ллється, а ллється чисте яскраве біле світло, яке легко змиває всю накопичену негативну енергію, очищаючи тіло і душу.

4) У Чистий четвер радять обливатися холодною водою.

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Також є спеціальна молитва для Чистого четверга, яку варто вимовляти під час купання.

Як сповіді очищають, як вода змиває бруд, так і ти, Четвер, чистим будь. Очисти мене, раба(у) Божого(у), від усякого зла, від образи, від непослуху, від чужої хули, від поганого поговору, від злих розмов, від марних суперечок В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.