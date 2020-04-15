Що потрібно для приготування олександрійської паски:

Для опари:

курячі яйця – 2 шт.

яєчні жовтки – 2 шт.

цукор – 250 г

свіжі пресовані дріжджі – 38 г

пряжене молоко – 250 мл

вершкове масло – 125 г

Для тіста:

опара – вся

ванільний цукор – 8 г

пшеничне борошно – 700 г

коньяк – 1 ст. л.

світлі родзинки – 50 г

кардамон мелений – 2 щеп.

сіль – 1 щіпка

цедра 1 лимона

І ще:

рослинне масло – для змазування

глазур і цукрова посипка – для прикраси

Загальний час приготування олександрійської паски – 12-13 годин (з них 2-2,5 години на підготовку тіста для паски).

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Процес приготування олександрійської паски:

Готуємо опару (найкраще це зробити звечора):

У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка. Додаємо 250 грамів цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру. Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мілілітрів топленого молока до 35 градусів і додаємо в нього 38 грамів дріжджів. Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 грамів вершкового масла. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло, добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8 годин.

ВАЖЛИВО: опара повинна бродити при температурі не більше 22-23 градусів, інакше тісто матиме неприємний дріжджовий присмак.

Готуємо тісто для олександрійської паски:

Запарюємо 50 грамів родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 60 хвилин. Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 грамів ванільного цукру, 700 грамів просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона – приблизно 1 повну столову ложку. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину. Після того як тісто підніметься, воно повинно стати м’яким і не розтікатися. Викладаємо тісто в паперові формочки, наповнюючи їх приблизно на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку.

Час випікання олександрійських пасок – 25-40 хвилин.

Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

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