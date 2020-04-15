Що потрібно для приготування олександрійської паски:
Для опари:
- курячі яйця – 2 шт.
- яєчні жовтки – 2 шт.
- цукор – 250 г
- свіжі пресовані дріжджі – 38 г
- пряжене молоко – 250 мл
- вершкове масло – 125 г
Для тіста:
- опара – вся
- ванільний цукор – 8 г
- пшеничне борошно – 700 г
- коньяк – 1 ст. л.
- світлі родзинки – 50 г
- кардамон мелений – 2 щеп.
- сіль – 1 щіпка
- цедра 1 лимона
І ще:
- рослинне масло – для змазування
- глазур і цукрова посипка – для прикраси
Загальний час приготування олександрійської паски – 12-13 годин (з них 2-2,5 години на підготовку тіста для паски).
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Процес приготування олександрійської паски:
Готуємо опару (найкраще це зробити звечора):
- У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка.
- Додаємо 250 грамів цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру.
- Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мілілітрів топленого молока до 35 градусів і додаємо в нього 38 грамів дріжджів.
- Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 грамів вершкового масла.
- З’єднуємо яйця, дріжджі та масло, добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8 годин.
ВАЖЛИВО: опара повинна бродити при температурі не більше 22-23 градусів, інакше тісто матиме неприємний дріжджовий присмак.
Готуємо тісто для олександрійської паски:
- Запарюємо 50 грамів родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 60 хвилин.
- Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 грамів ванільного цукру, 700 грамів просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона – приблизно 1 повну столову ложку.
- Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
- Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
- Після того як тісто підніметься, воно повинно стати м’яким і не розтікатися.
- Викладаємо тісто в паперові формочки, наповнюючи їх приблизно на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
- Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
- Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку.
Час випікання олександрійських пасок – 25-40 хвилин.
Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.
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