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Олександрійська паска – рецепт приготування

Що потрібно для приготування олександрійської паски:

Для опари:

  • курячі яйця – 2 шт.
  • яєчні жовтки – 2 шт.
  • цукор – 250 г
  • свіжі пресовані дріжджі – 38 г
  • пряжене молоко – 250 мл
  • вершкове масло – 125 г

Для тіста:

  • опара – вся
  • ванільний цукор – 8 г
  • пшеничне борошно – 700 г
  • коньяк – 1 ст. л.
  • світлі родзинки – 50 г
  • кардамон мелений – 2 щеп.
  • сіль – 1 щіпка
  • цедра 1 лимона

І ще:

  • рослинне масло – для змазування
  • глазур і цукрова посипка – для прикраси

Загальний час приготування олександрійської паски – 12-13 годин (з них 2-2,5 години на підготовку тіста для паски).

Читайте: Великдень 2020: 5 рецептів пасок

Процес приготування олександрійської паски:

Готуємо опару (найкраще це зробити звечора):

  1. У велику ємність вбиваємо два яйця і два жовтка.
  2. Додаємо 250 грамів цукру. Все добре збиваємо до повного розчинення цукру.
  3. Беремо окрему миску, підігріваємо в ній 250 мілілітрів топленого молока до 35 градусів і додаємо в нього 38 грамів дріжджів.
  4. Підтоплюємо в мікрохвильовці 125 грамів вершкового масла.
  5. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло, добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8 годин.

ВАЖЛИВО: опара повинна бродити при температурі не більше 22-23 градусів, інакше тісто матиме неприємний дріжджовий присмак.

Готуємо тісто для олександрійської паски:

  1. Запарюємо 50 грамів родзинок в окропі та віджимаємо від води. Потім їх потрібно замочити в коньяку на 60 хвилин.
  2. Після того як опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, 8 грамів ванільного цукру, 700 грамів просіяного борошна, родзинки та цедру одного великого лимона – приблизно 1 повну столову ложку.
  3. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
  4. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
  5. Після того як тісто підніметься, воно повинно стати м’яким і не розтікатися.
  6. Викладаємо тісто в паперові формочки, наповнюючи їх приблизно на 2/3 об’єму. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
  7. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
  8. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку.

Час випікання олександрійських пасок – 25-40 хвилин.

Як тільки паски охолонуть, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.

Раніше ми розповідали, коли Великдень у 2020 році.

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