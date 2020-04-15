Погода в Україні на 15 квітня очікується холодною, синоптики прогнозують заморозки.

На заході очікують, що вдень стовпчики термометра покажуть від 7 до 14 градусів тепла, вночі прогнозується від -3 до -1.

На півночі країни очікують від 7 до 10 градусів тепла, вночі синоптики обіцяють від -1 до -3 градусів.

У Київській області очікуються сильні заморозки від -5 до 0 градусів.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На півдні синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, вночі очікується від 2 до 5 градусів тепла.

До речі, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.