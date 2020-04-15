Напередодні Великодня всі господині активно шукають рецепти великодньої випічки. Факти ICTV вирішили вам допомогти у пошуках і публікують рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.

Інгредієнти:

500 гр борошна;

50 мл води (35°C);

7 гр сухих дріжджів (або 20 гр свіжих);

6 яєць;

60 гр меду, ароматизованого апельсиновою цедрою;

350 гр вершкового масла (нарізаного невеликими шматочками, температура 14°C);

200 гр абрикоса сушеного і замоченого у 40 мл рому;

1 яйце + 20 мл молока для змащування пасок;

20 гр вершкового масла для змащування форми.

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Спосіб приготування:

1. Дріжджі розвести у воді. Висипати борошно гіркою, у центрі сформувати “гніздо” і вилити їх туди. Почати вимішувати.

2. Додати четверту частину попередньо збитих яєць і продовжувати вимішувати.

3. Коли тісто стало цілісним, можна по одному шматочку додавати вершкове масло, поки вся маса не стане однорідною. І вимішувати ще 10 хвилин.

4. Додати абрикос, попередньо зливши ром.

5. Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити на 1,5 години в миску з теплою водою (50°С).

6. Після того, як тісто піднялося, ще трохи його вимісити, знову накрити плівкою і поставити на ніч (6-10 годин) в холодильник.

7. Тісто розділити за формами (заповнювати потрібно на 1/3), змастити сумішшю яйця і молока, і дати знову підійти в теплому місці протягом 1,5-2 годин.

8. Після цього форми поставити в духовку, нагріту до 170 °C, на 30-35 хв (великі форми) і 15 хв маленькі.

9. Дістати паски з духовки і через 5-10 хв вийняти їх з форм.

Якщо ви вирішили цьогоріч не займатися великодньою випічкою самостійно, то Факти ICTV підготували варіанти, де можна замовити паску онлайн.