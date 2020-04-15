Господиням у Страсну середу забороняється займатися будь-яким рукоділлям. Не рекомендується дивитись чи грати у розважальні ігри, а також співати й танцювати.

Не можна конфліктувати, обговорювати інших поза очі та думати про погане.

У цей день піст є особливо суворим: варто відмовити собі в усьому, крім хлібу, сирих овочів, меду та горіхів.

Факти ICTV розповідали, що можна та не можна їсти у Страсний тиждень.