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Факти / Lifestyle

Сирна паска в духовці – простий рецепт

Великдень 2020 українці святкуватимуть удома через карантин. Більшість господинь вже втомилися від приготування їжу, тому пропонуємо простий рецепт смачної сирної паски.

Що потрібно для приготування сирної паски в духовці:

  • Свіжий сир – 500 г
  • Яйця – 4 штуки
  • Цукор – 150 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Манка – 1 ст. ложка
  • Ванільний цукор – за смаком
  • Цедра лимона – за смаком
  • Родзинки – 100 г

Загальний час приготування сирної паски в духовці – 2-3 години.

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Сирна паска в духовці

Фото: Kseniia Glazkova/ Dreamstime

Процес приготування сирної паски в духовці:

  1. Перетираємо через сито 500 г сиру (або перебиваємо у блендері).
  2. Додаємо столову ложку манки, 100 г м’якого вершкового масла, добре перемішуємо до однорідної маси.
  3. Кладемо в масу 100 г родзинок і ще раз вимішуємо.
  4. У 4 яєць відділяємо жовтки від білків. Жовтки необхідно збити з цукро, поки маса не стане пишною і білою.
  5. Жовтки додаємо до сиру та добре вимішуємо.
  6. Окремо збиваємо білки 4 яєць у густу піну та додаємо до сиру. Ще раз добре перемішуємо.
  7. Форми для випікання змащуємо шматочком вершкового масла і обсипаємо манкою, щоб сирна паска не прилипла до форми. Замість манки можна взяти панірувальні сухарі.
  8. Ставимо форми в духовку, розігріту до 150-170°С. Випікати 1-1,5 години (залежно від духовки та розміру пасок).

Як визначити, що паски готові – серединка повинна прихопитися, а верх підрум’янитися.

Пропонуємо також спекти паску за простим рецептом, на приготування якого знадобиться близько трьох годин.

Фото: Dreamstime

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