Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт на Великдень 2020

19 квітня православні християни відзначать Великдень.

Цього року світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, тому влада України закликає віруючих відзначати свято вдома.

Незважаючи на те, що багато традицій будуть недоступні, випікання пасок залишається незмінним. Їх можна готувати з борошна або сиру. До слова, паска з сиру зараз дуже популярна, а її рецепт використовують багато кондитерських.

Факти ICTV публікують покрокову інструкцію приготування сирної паски зі згущеним молоком.

Як приготувати сирну паску зі згущеним молоком – рецепт

Вам знадобиться:

Сметана – 250 г

Сир (9% жирності) – 1,25 кг

Цукати – 70 г

Родзинки – 70 г

Згущене молоко – 400 г

Цукор коричневий – 60 г

Ванільний цукор – 1 чайна ложка

Масло вершкове – 250 г

Загальний час приготування сирної паски зі згущеним молоком – 30 хвилин.

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Процес приготування:

Промиваємо і сушимо 70 г родзинок. Перетираємо 1,25 кг сиру через сито. Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру. Все збиваємо міксером, поки маса не стане однорідною. Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів. Все добре перемішуємо. Готуємо форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дня. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.

Нагадаємо, Великдень в 2020 році пройде в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню Covid-19. Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.