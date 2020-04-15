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Факти / Lifestyle

Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт на Великдень 2020

19 квітня православні християни відзначать Великдень.

Цього року світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, тому влада України закликає віруючих відзначати свято вдома.

Незважаючи на те, що багато традицій будуть недоступні, випікання пасок залишається незмінним. Їх можна готувати з борошна або сиру. До слова, паска з сиру зараз дуже популярна, а її рецепт використовують багато кондитерських.

Факти ICTV публікують покрокову інструкцію приготування сирної паски зі згущеним молоком.

Як приготувати сирну паску зі згущеним молоком – рецепт

Вам знадобиться:

  • Сметана – 250 г
  • Сир (9% жирності) – 1,25 кг
  • Цукати – 70 г
  • Родзинки – 70 г
  • Згущене молоко – 400 г
  • Цукор коричневий – 60 г
  • Ванільний цукор – 1 чайна ложка
  • Масло вершкове – 250 г

Загальний час приготування сирної паски зі згущеним молоком – 30 хвилин.

Читайте: Як приготувати сирну паску без яєць 

Процес приготування:

  1. Промиваємо і сушимо 70 г родзинок.
  2. Перетираємо 1,25 кг сиру через сито.
  3. Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
  4. Все збиваємо міксером, поки маса не стане однорідною.
  5. Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
  6. Все добре перемішуємо.
  7. Готуємо форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дня. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.

Нагадаємо, Великдень в 2020 році пройде в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню Covid-19. Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.

Фото: Dreamstime

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