Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт на Великдень 2020

19 квітня православні християни відзначать Великдень.
Цього року світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, тому влада України закликає віруючих відзначати свято вдома.
Незважаючи на те, що багато традицій будуть недоступні, випікання пасок залишається незмінним. Їх можна готувати з борошна або сиру. До слова, паска з сиру зараз дуже популярна, а її рецепт використовують багато кондитерських.
Факти ICTV публікують покрокову інструкцію приготування сирної паски зі згущеним молоком.
Як приготувати сирну паску зі згущеним молоком – рецепт
Вам знадобиться:
- Сметана – 250 г
- Сир (9% жирності) – 1,25 кг
- Цукати – 70 г
- Родзинки – 70 г
- Згущене молоко – 400 г
- Цукор коричневий – 60 г
- Ванільний цукор – 1 чайна ложка
- Масло вершкове – 250 г
Загальний час приготування сирної паски зі згущеним молоком – 30 хвилин.
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Процес приготування:
- Промиваємо і сушимо 70 г родзинок.
- Перетираємо 1,25 кг сиру через сито.
- Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
- Все збиваємо міксером, поки маса не стане однорідною.
- Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
- Все добре перемішуємо.
- Готуємо форми. На дно необхідно покласти 3 шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на 1-2 дня. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка буде стікати з сиру.
Нагадаємо, Великдень в 2020 році пройде в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню Covid-19. Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.