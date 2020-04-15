До Великодня 2020 залишилося зовсім небагато, і господині вже починають купувати продукти, щоб приготувати святкові паски.
У зв’язку з цим сайт Факти ICTV вирішив з’ясувати, скільки коштуватиме цьогоріч українським господиням великодня випічка і які інгредієнти будуть найдорожчі.
Рецепт і вартість традиційної паски
Тісто:
- 1 кг борошна – 13 грн
- 0,5 л молока – 10 грн (1 л – 20 грн)
- 6 яєць – 11 грн (10 яєць – 18 грн)
- 300 г цукру – 4,5 грн (1 кг – 15 грн)
- 200 г вершкового масла – 50 грн
- 1 пакет сухих дріжджів – 5 грн
- 1 пакет ванілі – 1 грн
- 250 г родзинок – 17,5 грн (1 кг – 70 грн)
- 0,5 ч. л. солі
- соняшникова олія
Прикраси:
- 2 яйця – 3,5 грн
- 1 пакет цукрової пудри – 7 грн
- 1 пакет присипки – 3 грн
Приготування традиційної паски з родзинками за цим рецептом обійдеться в 125,5 грн. З цього продуктового набору господиня отримає приблизно півтора чи два кілограми паски, а, значить, кілограм готового продукту коштуватиме приблизно 65-70 грн.
Найдорожчі інгредієнти – вершкове масло і родзинки.
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Рецепт і вартість сирної паски
- 500 г сиру – 50 грн
- 4 яйця – 7 грн
- 200 г сметани – 16 грн
- 100 г вершкового масла – 25 грн
- 100 г цукру – 1,5 грн
- 1 пакетик ванілі – 1 грн
- 100 г родзинок – 7 грн
З цього продуктового набору вийде приблизно один кілограм готового продукту, а, значить, сирна паска коштуватиме приблизно 107,5 грн.
Найдорожчі інгредієнти – сир і родзинки.
Варто зазначити, що додавання горіхів, цукатів і сухофруктів додасть ще кілька десятків гривень до загальної вартості традиційної і сирної пасок.
Вартість одного кілограма паски в 2020 році буде на 15% дорожче, ніж в 2019-му, зазначає економічний експерт Тарас Загородній. На ціну вплине щорічне подорожчання продуктів на 10%, а також карантинний шок – 5%.
– У минулому році паска коштувала приблизно 60 грн за кілограм. З огляду на те, що у нас зросли ціни на вершкове масло, борошно, яйця, а вони щороку збільшуються приблизно на 10%, то вартість буде вищою.
Крім того, у цьому році у нас є ціновий шок. Ціни стали рости ще місяць тому, коли в зв’язку з карантином стали закриватися маленькі підприємства, то варто ще додавати 5%. У зв’язку з цим в цьому році ми вийшли на вартість традиційної паски 70 грн, – пояснює Тарас Загородній.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де замовити готову паску онлайн.