Великдень у 2020 році пройде в Україні в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні.
Великдень випадає на 19 квітня, а карантин триватиме мінімум до 24.
Найголовніше релігійне свято цього року стане справжнім викликом для кожного вірянина. Ситуація, яка існує сьогодні, вимагає від усіх українців свідомості та соціальної відповідальності.
Влада і церква закликає вірян залишатися і молитися вдома.
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У храмах проводитиметься онлайн-трансляція, щоб усі могли через неї взяти участь у службі.
Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.
У МВС України повідомили, що вже визначили кілька форматів щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків.
Як освятити паску під час карантину:
- У містах священики можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити там паски, що дозволить всім охочим купити вже освячений хліб.
- У селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик пройдеться вулицями і освятить їх.
Священнослужитель Архікафедрального собору Святого Юра Павло Дроздяк порадив українцям освячувати паски у своїх домівках.
– Особисто мені імпонують рекомендації Римсько-католицької церкви, яка святкуватиме Великодень раніше. Згідно з їхніми рекомендаціями, прочитати молитву і освятити паску та великодній кошик повинен глава сім’ї, – сказав він.
Він підкреслив, що не бути в церкві фізично – не означає не відчути Божого благословення.
– Треба мати віру, що Господь наш діє в межах Всесвіту, – сказав він.
Також освятити паску можна молитвою і святою водою, яка у багатьох збереглася з Хрещення.
Нагадаємо, в Україні богослужіння в храмах на Великдень проходитимуть без парафіян. Вони зможуть відвідувати храми індивідуально по одній або дві людини, коли богослужіння там не проходитимуть.