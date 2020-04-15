PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Великдень 2020: простий рецепт паски

Для тих, хто не хоче купувати паски в магазині, але й не витрачати багато часу на їх приготування, підійде цей простий рецепт.

Легкий рецепт паски

Вам знадобиться (на 10 порцій):

  • Молоко – 100 мл
  • Цукор – 0,5 склянки
  • Сухі дріжджі – 10 г
  • Соняшникова олія – ​​50 г
  • Маргарин – 50 г
  • Цукати – за смаком
  • Яйця – 3 штуки
  • Ізюм – 80 г
  • Борошно – 750 г
  • Сіль – 2 г

Загальний час приготування простої паски – 3 години.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Простий рецепт паски на Великдень

Фото: Azurita/ Dreamstime

Процес приготування паски на Великдень 2020:

  1. Просіваємо 750 г борошна.
  2. Кип’ятимо 100 мл молока і охолоджуємо до 40 градусів.
  3. У молоко додаємо 10 г дріжджів, півсклянки цукру, перемішуємо.
  4. Додаємо в молоко приблизно склянку борошна. Концентрація маси повинна бути як на оладки.
  5. Залишаємо опару хвилин на 40 доходити.
  6. Заливаємо 80 г родзинок гарячою водою.
  7. Розтоплюємо 50 г маргарину.
  8. Розбиваємо 3 яйця у глибокий посуд і збиваємо.
  9. Вливаємо яйця в опару, постійно помішуючи.
  10. Додаємо у суміш родзинки, сіль, маргарин і ще раз все перемішуємо.
  11. Поступово додаємо борошно, вимішуємо до щільного стану.
  12. Додаємо до тіста соняшникову олію і вимішуємо.
  13. Залишаємо тісто доходити приблизно на 60 хвилин.
  14. Коли тісто підніметься, розкладаємо його у форми і ставимо в духовку на 20-30 хвилин.
  15. Не забудьте змастити форми олією.

Пропонуємо також спекти сирну паску за простим рецептом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка