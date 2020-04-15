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Факти / Lifestyle

Як фарбувати яйця на Великдень 2020 – 5 креативних способів

Великдень у 2020 році українці святкують вдома через карантин. У багатьох господинь буде достатньо часу для підготовки святкового застілля.

Факти ICTV пропонують, наприклад, п’ять способів, як оригінально пофарбувати яйця.

Білосніжні візерунки цукровою пудрою

Зробити традиційні крашанки більш стильними допоможе цукрова пудра. Незвичайні візерунки, набивна фактура робить яєчну шкаралупу чарівною.

Спосіб приготування:

Фарбуємо стандартним способом, використовуючи різні барвники. Одну склянку цукрової пудри змішуємо з невеликим обсягом води так, щоб утворилася достатньо густа консистенція. Отримана маса повинна бути однорідна, тобто не містити грудочок. Якщо цукрової пудри немає, її легко можна зробити самостійно.

Для цього цукор (його має більше склянки) достатньо помістити в кавомолку. В кондитерський шприц набираємо цукровий розчин. Наносимо візерунок і чекаємо, коли розчин застигне.

Читайте:Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020

Як фарбувати яйця на Великдень 2020

Яйця, прикрашені мереживом

Створюємо яйця з красивими мережними візерунками.

Спосіб приготування:

Загортаємо яйце в мереживну тканину і опускаємо на 10 хвилин у розчин з фарбою. Фарбу можна вибирати на власний смак. Знімаємо тканину і маємо чудовий результат!

Як фарбувати яйця на Великдень 2020

Кондитерські посипання

Окрасою ваших писанок може стати звичайнісінька крупа – рис, пшоно, гречка, горох, сочевиця, мелена кукурудза. А також – кондитерські посипання з кольорової глазурі або шоколаду, дрібна локшина у вигляді зірочок і навіть бісер.

Спосіб приготування:

Щоб закріпити все це на шкаралупі, знадобиться воскова або парафінова свічка. Спочатку зваримо яйця, можна попередньо пофарбувати їх будь-яким способом або залишити натуральними. Після охолодження беремо яєчко в руки, запалюємо свічку і наносимо на шкаралупу малюнок розплавленим парафіном або воском. Це буде основа.

Важливо не торкатися яйця полум’ям. Поки віск не застиг, обвалюємо його в крупі або викладаємо візерунок руками. Після застигання змащуємо поверхню яйця, вкриту крупою, олією, щоб вона блищала.

Як фарбувати яйця на Великдень 2020

Мармурові яйця

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно пофарбувати яйця в світлі яскраві кольори, як варіант це можуть бути: помаранчевий, жовтий, червоний, рожевий.

Після цього розводимо темні кольори – фіолетовий, коричневий, синій. У кожну чашку додаємо по 1 ч. л. олії, гарно перемішуємо, не збовтуючи. Занурюємо кожне яйце в темний колір і висушуємо.

Як фарбувати яйця на Великдень 2020

Фарбування яєць кавою

Яйця можна відварити в міцній каві або залишити вже відварені у розчині на ніч. Під час фарбування яєць слід покладатися на свій досвід, вміння і фантазію.

Як фарбувати яйця на Великдень 2020

Нагадаємо, ми писали, як освятити паски і яйця вдома.

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