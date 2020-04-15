Рецепт смачної паски від Андрія Ковальського

Як приготувати смачну паску вдома? Ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський поділився власними секретами.

Ведучий завжди святкував Великдень у великому колі сім’ї. Але, зважаючи на нинішню ситуацію, він змушений відмовитися від традиції і своїм прикладом хоче закликати українців залишатися вдома під час свята.

– Нинішній Великдень варто пересидіти вдома, принаймні, буде що згадати. Це дуже класний досвід – провести час вдома, спробувати щось нове, розвинути кулінарні навички. В інтернеті вдосталь крутих рецептів. Я, принаймні, буду пекти паску вдома і вважаю, що вона не стане менш смачнішою, якщо не побуває вночі в церкві. Богові все одно, де ти святитимеш паску – в церкві чи біля екрану телевізора, – наголошує ведучий.

Андрій розповів, що вже 10 років пече на Великдень паски. За цей час він перепробував багато різних рецептів. Навіть бувало, коли готував паски відразу за кількома рецептами і спік штук 40. Батьки і друзі ведучого були не проти такого кулінарного пориву.

– І ось, років 3 тому, я нарешті знайшов свій рецепт. У ньому є обов’язковими 2 інгредієнти. І якщо про перший вам скаже будь-яка господиня – гарний настрій, то другий мене трохи здивував. У моїй родині його не використали, але я ризикнув. Це – коньяк. Головна умова – коньяк додається в тісто, – ділиться Ковальський.

Ось і сам рецепт

Інгредієнти:

1 кг борошна;

60 г живих дріжджів;

2 склянки молока;

200 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

8 жовтків;

4 білка;

300 г масла;

150-200 г родзинок;

1/2 ч. л. солі;

3 ст. л. коньяку;

цедра лимону.

Приготування:

Спочатку потрібно приготувати опару – з половини просіяного борошна, 2-х склянок молока і дріжджів. Цю масу накриваєте і відправляєте в тепле місце години на 3.

Коли опара підійде, додаєте до неї розтерті з цукром жовтки (і ванілін, за бажанням), сіль і цедру лимона. Добре перемішуєте і додаєте решту борошна та збиті в піну білки.

Вимішуєте тісто, поки воно не перестане прилипати до рук. Далі додаєте розтоплене масло, промиті родзинки і коньяк. Накриваєте – і в теплі місце!

Приблизно через годину-півтори тісто підійде – збільшиться в 2 рази в об’ємі. Потім його потрібно вимісити, поділити на порції (для середньої паски грам 300 тіста, для дитячої (маленької) – 100 г).

Чекаємо, поки пасочка красиво вилізе з формочки, змащуємо збитим яйцем і в духовку при 180-200 градусів на 30-50 хв. (все залежить від розміру).

Якщо потім будете прикрашати глазур’ю, то змащувати паски яйцем не обов’язково. Але відразу після випікання Андрій радить посипати їх цукровою пудрою.

Лайфхак від Ковальського – ще гарячу паску в формочці покладіть на бік і легенько прокатайте. Це допоможе випічці відклеїтись від паперу.

А далі – політ фантазії не зупинити. У магазинах повно варіантів прикрас для паски. Уважно прочитайте інструкцію до випічки – деякі прикраси наносять на холодну паску, а деякі – тільки на гарячу.

Раніше ми публікували рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.