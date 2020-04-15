Рецепт смачної паски від Андрія Ковальського

Як приготувати смачну паску вдома? Ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський поділився власними секретами.
Ведучий завжди святкував Великдень у великому колі сім’ї. Але, зважаючи на нинішню ситуацію, він змушений відмовитися від традиції і своїм прикладом хоче закликати українців залишатися вдома під час свята.
– Нинішній Великдень варто пересидіти вдома, принаймні, буде що згадати. Це дуже класний досвід – провести час вдома, спробувати щось нове, розвинути кулінарні навички.
В інтернеті вдосталь крутих рецептів. Я, принаймні, буду пекти паску вдома і вважаю, що вона не стане менш смачнішою, якщо не побуває вночі в церкві. Богові все одно, де ти святитимеш паску – в церкві чи біля екрану телевізора, – наголошує ведучий.
Андрій розповів, що вже 10 років пече на Великдень паски. За цей час він перепробував багато різних рецептів. Навіть бувало, коли готував паски відразу за кількома рецептами і спік штук 40. Батьки і друзі ведучого були не проти такого кулінарного пориву.
– І ось, років 3 тому, я нарешті знайшов свій рецепт. У ньому є обов’язковими 2 інгредієнти. І якщо про перший вам скаже будь-яка господиня – гарний настрій, то другий мене трохи здивував. У моїй родині його не використали, але я ризикнув. Це – коньяк. Головна умова – коньяк додається в тісто, – ділиться Ковальський.
Ось і сам рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг борошна;
- 60 г живих дріжджів;
- 2 склянки молока;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 8 жовтків;
- 4 білка;
- 300 г масла;
- 150-200 г родзинок;
- 1/2 ч. л. солі;
- 3 ст. л. коньяку;
- цедра лимону.
Приготування:
Спочатку потрібно приготувати опару – з половини просіяного борошна, 2-х склянок молока і дріжджів. Цю масу накриваєте і відправляєте в тепле місце години на 3.
Коли опара підійде, додаєте до неї розтерті з цукром жовтки (і ванілін, за бажанням), сіль і цедру лимона. Добре перемішуєте і додаєте решту борошна та збиті в піну білки.
Вимішуєте тісто, поки воно не перестане прилипати до рук. Далі додаєте розтоплене масло, промиті родзинки і коньяк. Накриваєте – і в теплі місце!Читайте: Сирна паска зі згущеним молоком - рецепт на Великдень 2020 Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020 Великдень 2020: простий рецепт паски
Приблизно через годину-півтори тісто підійде – збільшиться в 2 рази в об’ємі. Потім його потрібно вимісити, поділити на порції (для середньої паски грам 300 тіста, для дитячої (маленької) – 100 г).
Чекаємо, поки пасочка красиво вилізе з формочки, змащуємо збитим яйцем і в духовку при 180-200 градусів на 30-50 хв. (все залежить від розміру).
Якщо потім будете прикрашати глазур’ю, то змащувати паски яйцем не обов’язково. Але відразу після випікання Андрій радить посипати їх цукровою пудрою.
Лайфхак від Ковальського – ще гарячу паску в формочці покладіть на бік і легенько прокатайте. Це допоможе випічці відклеїтись від паперу.
А далі – політ фантазії не зупинити. У магазинах повно варіантів прикрас для паски. Уважно прочитайте інструкцію до випічки – деякі прикраси наносять на холодну паску, а деякі – тільки на гарячу.
Раніше ми публікували рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.