У середу, 15 квітня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 22 місячний день.
Цей період буде сприятливим для будь-якої творчої і розумової діяльності. Гарний час для самоосвіти та отримання нових знань.
Відмінний час для завершення старих або не розпочато справ. У 22 місячний день можна переробити купу справ, які раніше ви відкладали на потім.
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У цей день не рекомендується займатися фізичними навантаженнями.
Що можна робити 15 квітня: будувати плани на майбутнє.
Що категорично не можна робити в 22 місячний день: укладати важливі угоди.
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