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Яка сьогодні, 15 квітня, місячна доба

У середу, 15 квітня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 22 місячний день.

Цей період буде сприятливим для будь-якої творчої і розумової діяльності. Гарний час для самоосвіти та отримання нових знань.

Відмінний час для завершення старих або не розпочато справ. У 22 місячний день можна переробити купу справ, які раніше ви відкладали на потім.

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У цей день не рекомендується займатися фізичними навантаженнями.

Що можна робити 15 квітня: будувати плани на майбутнє.

Що категорично не можна робити в 22 місячний день: укладати важливі угоди.

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