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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 квітня

У середу, 15 квітня, відзначається День працівників кримінального розшуку України, Міжнародний день культури, День екологічних знань.

Також в цей день святкують день Тита. У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.

Іменини сьогодні відзначають: Григорій, Єгор і Георгій.

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

Народні прикмети на 15 квітня:

  • На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
  • Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
  • Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
  • Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.

Що не можна робити 15 квітня:

  • шити і вишивати;
  • лаятися;
  • голосно розмовляти;
  • носити відвертий одяг.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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