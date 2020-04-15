У середу, 15 квітня, відзначається День працівників кримінального розшуку України, Міжнародний день культури, День екологічних знань.
Також в цей день святкують день Тита. У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.
Іменини сьогодні відзначають: Григорій, Єгор і Георгій.
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Народні прикмети на 15 квітня:
- На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
- Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
- Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
- Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.
Що не можна робити 15 квітня:
- шити і вишивати;
- лаятися;
- голосно розмовляти;
- носити відвертий одяг.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.