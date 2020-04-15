У середу, 15 квітня, відзначається День працівників кримінального розшуку України, Міжнародний день культури, День екологічних знань.

Також в цей день святкують день Тита. У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток.

Іменини сьогодні відзначають: Григорій, Єгор і Георгій.

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Народні прикмети на 15 квітня:

На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.

Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.

Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.

Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.

Що не можна робити 15 квітня:

шити і вишивати;

лаятися;

голосно розмовляти;

носити відвертий одяг.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.