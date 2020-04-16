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Факти / Lifestyle

Чистий четвер 2020: головні прикмети дня

16 квітня в 2020 році припадає на Чистий четвер. Це фінальна підготовка до Світлої Пасхи.

У цей день варто відмовитися від негативних думок і подумати про духовне. За традицією, в цей день люди повинні вмиватися водою, яку заздалегідь підготували. Її необхідно залишити настоюватися на сріблі.

На Чистий четвер люди забираються і наводять в будинку чистоту. Рекомендується в цей день викидати старі речі, таким чином, ви рятуєтеся від минулого.

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Прикмети на Чистий четвер:

  • Багатства і удачі можна не помітити весь рік, якщо позичити.
  • Тим, хто в Чистий четвер лінується, удачі не бачити.
  • Тим, хто хоче стати багатшими, прибирання потрібно починати з дверей і вікон, ретельно відмиваючи їх від бруду.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.

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