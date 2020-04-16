Історія Чистого четверга пов’язана з Тайною вечерею. Ісус, зібравши своїх учнів, омив їм ноги, показавши, що смиренність істинного християнина має бути безмежною.

З цього дня і до Воскресіння Господнього всі церковні служби присвячують спогадам про страждання Ісуса Христа, які він пережив на землі.

Факти ICTV зібрали все, що треба знати про традиції у Чистий четвер, а також, що не можна робити у цей день.