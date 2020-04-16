У суботу, 18 квітня, очікується переважно суха погода, вночі місцями можливий дощ, мокрий сніг та невеликі заморозки.

Денна температура на півдні та Закарпатті сягатиме +17.

У західних та центральних регіонах – від +11 до +14.

На півночі та сході – до +13.

У Києві вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі 2-4, вдень 11-13 вище нуля.

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У неділю, 19 квітня, синоптики прогнозують дощі майже на всій триторії України. Опадів не буде лише на сході, частково у центрі та північному заході.

До +16 очікується на Закарпатті та півдні, у центрі та на заході +13, до +12 – у північних та східних областях.

У столиці на Великдень сухо, вночі 1-3, а вдень 10-12 градусів тепла.

У понеділок, 20 квітня, дощі та похолодання очікуються в усіх регіонах України.

У південних областях +13, на сході та в центрі +12, півночі +10, на заході переважно +7 +9.

У Києві дощ, вночі 3-5, вдень 8-10 градусів тепла.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.