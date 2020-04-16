Дружина не в захваті: Бенксі намалював нове графіті на самоізоляції

Вуличний художник Бенксі показав нове графіті, яке, на відміну від більшості його робіт, не можна знайти на вулиці.

Через карантин, запроваджений у Великій Британії у зв’язку з коронавірусом, Бенксі, як і багато інших, змушений працювати з дому.

Тому його останнє графіті з’явилося в його власній ванній кімнаті.

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Бенксі показав нову роботу в Instagram, де він розмістив фотографії стін свого будинку, покритих його знаменитими малюнками щурів.

– Моя дружина ненавидить, коли я працюю вдома, – написав художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 15 Апр 2020 в 10:45 PDT

Нагадаємо, раніше графіті Бенксі приурочив до Дня святого Валентина. На малюнку художник зобразив дівчинку з рогаткою, яка стріляє квітами.