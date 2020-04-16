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Факти / Lifestyle

Дякуємо всім працівникам закладів харчування – новий дудл Google

Google 16 квітня представив новий дудл, який присвятив працівникам сфери громадського харчування.

Традиційно компанія дякує людям, які щодня ризикують власним здоров’ям, виходячи на роботу під час пандемії коронавірусу.

Незважаючи на те, що ресторани і кафе закриті через карантин, багато з них продовжують працювати на доставку їжу додому.

На фото зображений кухар у захисній масці. Над емблемою Google помістили серце як символ вдячності. Це вже дев’ятий за рахунком дудл із тематичної колекції.

Дудл Google

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До слова, з 6 квітня компанія Google запустила серію дудлів, у кожному з яких висловлює подяку тим людям, які протидіють поширенню коронавірусу.

Раніше Факти ICTV публікували дудл про важливість карантину.

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