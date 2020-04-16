Великдень 2020 є найбільшим релігійним святом року і випадає на 19 квітня.

Традиційно в цей день на столі у кожної сім’ї повинна бути паска. Рецептів для її приготування існує безліч.

Також по-різному можна приготувати і глазур на паску. У виборі інгредієнтів необхідно відштовхуватися від своїх уподобань. Вегетаріанці вважають за краще готувати без яєць, а ті, хто стежать за фігурою – без цукру.

Як приготувати глазур для святкової паски кожна господиня вирішує сама, оскільки традиційного рецепту немає.

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Факти ICTV підготували три рецепти глазурі на паску без яєць.

Цукрова глазур без яєць з лимонним соком

Що знадобиться:

Цукрова пудра – 150 грамів

Лимонний сік – 3 столові ложки

Загальний час приготування – 15-20 хвилин.

Процес приготування цукрової глазурі без яєць:

Беремо 150 грамів цукрової пудри і вливаємо в неї 3 столові ложки соку лимона. Все добре розмішуємо до однорідної маси. Прикрашаємо глазур’ю паску.

Глазур без яєць, що не обсипається

Що знадобиться:

Цукрова пудра – 100 грамів

Лимонний сік – 3 столові ложки

Вершкове масло – 30 грамів

Загальний час приготування – 20-25 хвилин.

Процес приготування неосипающейся глазурі без яєць:

Розтоплюємо 30 грамів масла на повільному вогні. Додаємо до маслу 3 столові ложки соку лимона і 100 грамів цукрової пудри. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Після того, як знімете суміш із вогню, необхідно одразу нанести на паску.

Біла глазур для паски – рецепт без яєць на сухому молоці

Що знадобиться:

Сухе молоко – 5 столових ложок

Згущене молоко – 200 грамів

Лимонний сік – 5-6 крапель (додаємо до смаку)

Загальний час приготування глазурі на сухому молоці – 15 хвилин.

Процес приготування:

У 200 грамів сухого молока додаємо 5 столових ложок згущеного молока. Добре перемішуємо і додаємо 5 крапель лимонного соку. Ще раз добре перемішуємо глазур і прикрашаємо паску.

Нагадаємо, Великдень у 2020 році пройде в Україні в умовах карантину, який був введений, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні. Факти ICTV зібрали рекомендації церкви і влади, як освятити паску під час карантину.