Глазур для паски - рецепт приготування в домашніх умовах

У вас вийшла ідеальна паска, але до неї потрібна гідна прикраса – глазур, яка не кришиться, не прилипає до рук і привабливо виглядає? Факти ICTV підготували універсальний рецепт.
Як приготувати глазур для паски
Інгредієнти:
- 2 склянки цукрової пудри;
- 2 білка;
- лимон середньої величини.
Приготування:
- Цукрову пудру просійте крізь сито.
- Висипте її в чисту миску або каструльку, додайте білок.
- Розітріть їх до утворення білої піни.
- Вичавіть сік лимона і знову розтирайте до однорідної пишної маси.
- Як тільки глазур готова, намажте нею паску дерев’яною ложкою або спеціальною щіточкою.
- Не можна давати глазурі застоюватися, інакше вона засохне.
Щоб глазур вийшла різних кольорів, розділіть її на кілька частин.
Темно-коричневий колір вийде при додаванні 2 ч. л. какао і 1 ч. л. води.Читайте: Великдень 2020: як освятити паску під час карантину Сирна паска зі згущеним молоком - рецепт на Великдень 2020 Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020
Жовтого кольору глазур набуде при додаванні шафрану.
Стійкий помаранчевий відтінок додасть палений цукор.
Зелений – сік шпинату.
Маленькі хитрощі:
- Якщо ви не використовуєте глазур відразу, прикрийте її харчовою плівкою, щоб не засохла.
- Щоб зробити візерунки з глазурі, використовуйте кондитерський шприц або целофановий пакет з відрізаним кінчиком.
- Глазур на паску робіть тільки в сухому та чистому посуді, інакше маса не буде пишною.
- Залишки глазурі не викидайте: нею можна поливати пряники і святкові пироги.
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