Групове з лимоном – 8 млрд переглядів: PornHub запустив сайт з миттям рук

Популярний порносайт Pornhub відкрив новий ресурс Scrubhub, на якому викладають відео виключно ролики з миттям рук або якихось предметів, а також з їх дезінфекцією.

До слова, категорії на новому сайті підписані, як на звичайному ресурсі для дорослих.

Серед роликів показана класична дезінфекція рук, миття різних предметів і навіть групове миття.

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Ролик з груповим миттям лимона набрав більше 8 млрд пристроїв. Його віднесли до категорії Оргії.

Запуск ресурсу покликаний показати важливість превентивних заходів під час пандемії коронавируса.

Раніше Факти ICTV писали, що сервіс Pornhub на час карантину надає безкоштовний доступ до своєї платної підписки усім користувачам.

Джерело: Scrubhub