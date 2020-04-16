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Факти / Lifestyle

Групове з лимоном – 8 млрд переглядів: PornHub запустив сайт з миттям рук

Популярний порносайт Pornhub відкрив новий ресурс Scrubhub, на якому викладають відео виключно ролики з миттям рук або якихось предметів, а також з їх дезінфекцією.

До слова, категорії на новому сайті підписані, як на звичайному ресурсі для дорослих.

Серед роликів показана класична дезінфекція рук, миття різних предметів і навіть групове миття.

Читайте: Pornhub замість мультиків: футболіст АПЛ спалився на перегляді сайту для дорослих

Ролик з груповим миттям лимона набрав більше 8 млрд пристроїв. Його віднесли до категорії Оргії.

Запуск ресурсу покликаний показати важливість превентивних заходів під час пандемії коронавируса.

Групове з лимоном - 8 млрд переглядів: PornHub запустив сайт з миттям рук

Раніше Факти ICTV писали, що сервіс Pornhub на час карантину надає безкоштовний доступ до своєї платної підписки усім користувачам.

Джерело: Scrubhub

Фото: Dreamstime

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