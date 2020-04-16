Місячний календар стрижок на квітень 2020 обіцяє ріст волосся і сприятливо впливає на здоров’я людини в цілому.

У цьому місяці буде багато сприятливих днів, коли можна без побоювань змінювати імідж.

Факти ICTV склали календар стрижок на квітень 2020 по днях.

Місячний астопрогноз на 9 квітня

Стрижка в цей день прискорить ріст волосся і піде тільки на користь. Також зміни можуть добре вплинути на загальний стан здоров’я.

Місячний астопрогноз на 10 квітня

Нейтральний день для зміни іміджу. Стрижка не вплине погано на волосся, але вони почнуть витися.

Місячний астопрогноз на 11 квітня

Хороший день для стрижки. Зміни в цей день сприятливо вплинуть на здоров’я та стан волосся.

Місячний астопрогноз на 12 квітня

У цей день можна злегка вкоротити чубок або кінчики волосся. Глобальних змін робити не варто.

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Місячний астопрогноз на 13 квітня

Хороший день для стрижки волосся. Після процедури є велика ймовірність, що стан волосся покращиться.

Місячний астопрогноз на 14 квітня

Сприятливий день для укорочення волосся. Ви будете задоволені результатом і зміна іміджу піде вам на користь.

Місячний астопрогноз на 15 квітня

Стрижка в цей день може зіпсувати ваше волосся і настрій.

Місячний астопрогноз на 16 квітня

Непотрібний день для візиту майстра. Краще відкласти візит на інший день.

Місячний астопрогноз на 17 квітня

Нейтральний день для зміни кольору волосся, також укорочення довжини зробить гірше.

Місячний астопрогноз на 18 квітня

Ви будете задоволені результатом стрижки, можете сміливо вибирати будь-який імідж.

Місячний астопрогноз на 19 квітня

Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв’язки.

Місячний астопрогноз на 20 квітня

Невідповідний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, що приводить до неприємностей.

Місячний астопрогноз на 21 квітня

Не рекомендується в цей день стригти волосся, будь-які маніпуляції можуть привести до неприємностей.

Місячний астопрогноз на 22 квітня

Цей день не найсприятливіший для стрижки волосся, ви ризикуєте зіпсувати їх здоров’я.

Місячний астопрогноз на 23 квітня

Хороший день для зміни іміджу. В цей день будуть сприятливими будь-які маніпуляції з волоссям.

Місячний астопрогноз на 24 квітня

Невдалий день для фарбування і стрижки. Разом з укорочуванням волосся може також скоротитися ваша удача.

Місячний астопрогноз на 25 квітня

Після стрижки ваші волосся будуть відростати дуже швидко, тому краще перенести візит до перукаря на інший день.

Місячний астопрогноз на 26 квітня

Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

Місячний астопрогноз на 27 квітня

Хороший день для стрижки, щоб отримати фінансове благополуччя.

Місячний астопрогноз на 28 квітня

У цей день не варто стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

Місячний астопрогноз на 29 квітня

Невдалий день для укорочення волосся, інакше можете принести невдачу в особисте життя.

Місячний астопрогноз на 30 квітня

Стрижка в цей день може принести негативну енергетику. Краще перенести візит до перукаря.

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