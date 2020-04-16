Фюрер Третього рейху Адольф Гітлер вчинив самогубство 30 квітня, але місце поховання тіла російським військам відомо не було.

Про це йдеться в опублікованій доповіді маршала Георгія Жукова верховному головнокомандувачу ЗС СРСР Йосипу Сталіну.

Жуков у донесенні посилається на інформацію органів Смерш 79-го стрілецького корпусу 3-ї ударної армії, яку вдалося дізнатися у захопленого в полон обслуговуючого персоналу.







Опубліковано донесення Сталіну про самогубство Гітлера / 2 фотографии

У доповіді Сталіну також повідомляють, що рейхсміністр пропаганди Йозеф Геббельс та його дружина скоїли суїцид 1 травня в підземному сховищі під Рейхстагом.

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– Жодних документів біля трупів не виявлено, але в кабінеті Геббельса знайдено папки з різними документами, – йдеться у донесенні.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про першу балістичну ракету Фау, яку Гітлер побудував для війни з СРСР.