Під час приготування святкового столу господині часто шукають рецепт паски на кефірі.
Пояснення зрозуміле: паска на кефірі – перевірений роками рецепт, тісто виходить легким та м’яким.
Факти ICTV підготували для вас простой рецепт паски на кефірі з дріжджами.
Готуємо паску на кефірі з дріжджами – простий рецепт
Вам знадобиться:
- Пшеничне борошно – 600 грамів
- Сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 грамів
- Кефір – 250 мілілітрів
- Вершкове масло – 100 грамів
- Олія – 1 столова ложка
- Яйця – 2 штуки
- Сметана – 50 мл
- Цукор – 120 грам
- Сіль – 5 грамів
- Ванілін – 10 грамів
- Ізюм або цукати – 50 грамів
Загальний час приготування паски на кефірі з дріжджами – приблизно 4 години.
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Процес приготування:
- Просіваємо борошно.
- Змішуємо 600 грамів борошна, 11 грамів дріжджів, 120 г цукру, дрібку солі і 10 грамів ваніліну.
- Збиваємо в окремій мисці 2 яйця. Додаємо до них 250 мілілітрів кефіру і 50 грамів сметани.
- З’єднуємо борошно і яйця, добре перемішуємо.
- Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, яке попередньо необхідно нарізати кубиками. Додаємо сюди ж олію.
- Вимішуємо тісто до еластичності.
- Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Ми залишаємо його на 2 години,
- Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки або цукати і ще раз вимішуємо.
- Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 хвилин.
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